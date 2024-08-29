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Финансист Диашов допустил повышение курса юаня

Финансист Диашов допустил повышение курса юаня

Прогнозы специалистов относительно курса юаня варьируются. Некоторые считают, что китайская валюта будет продолжать укрепляться благодаря стабильному экономическому росту КНР, в то время как другие указывают на риски, связанные с торговыми войнами, неопределенностью в мировой экономике и важными политическими событиями, которые могут оказать влияние на курс юаня.

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