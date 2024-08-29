Финансист Диашов допустил повышение курса юаня

Прогнозы специалистов относительно курса юаня варьируются. Некоторые считают, что китайская валюта будет продолжать укрепляться благодаря стабильному экономическому росту КНР, в то время как другие указывают на риски, связанные с торговыми войнами, неопределенностью в мировой экономике и важными политическими событиями, которые могут оказать влияние на курс юаня.