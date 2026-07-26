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Canon готовит сразу 3 новые камеры, включая цифровую версию легендарной AE-1

Canon готовит сразу 3 новые камеры, включая цифровую версию легендарной AE-1

По данным инсайдеров, во второй половине 2026 года компания представит EOS R8 II в ретро-дизайне, а также EOS R7 II с первым в своей истории многослойным APS-C-сенсоромCanon зарегистрировала сразу 3 новые камеры в органах сертификации беспроводных устройств — такой шаг обычно предшествует официальному анонсу.

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