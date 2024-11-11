Основатель Stacks Муниб Али планирует запустить обновление sBTC в начале декабря

Блокчейн Stacks, призванный расширить возможности блокчейна Биткоина, готов к важному обновлению. Основатель сети Муниб Али намекнул на то, что долгожданный запуск токена sBTC может произойти уже в следующем месяце.
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