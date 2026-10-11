«Почему он молчит?»: СМИ не могут понять поведение Зеленского после заявления Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал призыв Дональда Трампа сменить президента на Украине.
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