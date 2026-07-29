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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ходар о победе над Фисом в Вашингтоне: «На трибунах было много людей из Вирджинии, которые пришли меня поддержать»

Рафаэль Ходар прокомментировал победу над Артуром Фисом в первом круге в Вашингтоне – 7:6(5), 6:3.

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