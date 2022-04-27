Первое мая – это легендарная дата, история борьбы рабочих за гуманные условия труда и равноправие. Многие государства имеют все предпосылки чествовать Первомай, поэтому неудивительно, что география первомайских торжеств охватывает почти 86 стран.
Первое мая – это легендарная дата, история борьбы рабочих за гуманные условия труда и равноправие. Многие государства имеют все предпосылки чествовать Первомай, поэтому неудивительно, что география первомайских торжеств охватывает почти 86 стран.
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