Андрей Воронков: «Хотел бы еще раз принести публичные извинения Айламе Монталво. Я не расист, у меня не было намерений обидеть кого-либо»

12 мая 2022 года в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Андрей Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.