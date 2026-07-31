Лев Кондаков из Тверской области подтвердил статус сильнейшего спринтера страны

Золотой заплыв: торжокский спринтер Лев Кондаков стал лучшим на Спартакиаде учащихся России. В Пензе подходит к завершению финал XIII летней Спартакиады учащихся России по плаванию — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.
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