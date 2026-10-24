Урал-380 с активным полуприцепом на испытаниях Для особых случаев Постройка тяжелого армейского грузовика – дело затратное и небыстрое.
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