Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Генерал Келлер: «Объединение России — великое дело»

Генерал Келлер: «Объединение России — великое дело»

Исполнилось 105 лет со дня убийства в Киеве легендарного военачальника Станислав Минаков   Вмерзшая в лед рядом с памятником Богдану Хмельницкому кровь генерала Келлера через несколько дней оттаяла, и по Киеву стала распространяться легенда, что, умирая, граф проклял своих палачей и пролитая кровь падет на их голову.

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