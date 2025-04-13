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Русская весна

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Армия России освободила Елизаветовку на покровском направлении, — Минобороны (КАРТА)

Армия России освободила Елизаветовку на покровском направлении, — Минобороны (КАРТА)

Армия России освободила Елизаветовку на покровском направлении, заявило Минобороны. «Подразделения группировки войск „Центр” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

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