Армия России освободила Елизаветовку на покровском направлении, — Минобороны (КАРТА)

Армия России освободила Елизаветовку на покровском направлении, заявило Минобороны. «Подразделения группировки войск „Центр” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.
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