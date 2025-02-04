СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valery Roman
    Бабушка Таня в июне 2021 года тяжело переболела коронавирусом... Да и не ко всем с возрастом приходит мудрость, к нек...Это уже ни на что...
  • Н З
    Вы по ходу совсем не читаете новости. Вытащили где-то рядом 4 тела. ЧЕТЫРЕ! До обстрела людей вывели. Новость сказал?...Удар HIMARS по ин...
  • Леонид Руси
    Любят, нет... без разницы... Кто они такие? Их никто даже в микроскоп не видит )))«Мы были к ним сл...

"На фронте появилась ОПГ, раненые собирают командиру на новый джип": Соратник Евкурова не сдержался

"На фронте появилась ОПГ, раненые собирают командиру на новый джип": Соратник Евкурова не сдержался

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Бойцы жалуются на тотальные поборы. Всё чаще всплывают факты коррупции на фронте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Вахрушев
Вопрос высшей меры наказания не так уж прост… Это же сколько енералов надо пострелять (или повесить), патронов может нехватить.
Ответить
5 час.
Анатолий ashkourin
Рыба гниет с головы...а головы давно нет,она сгнила,Такой бардак в армии порождение полного отсутствия власти в стране.Дума,чиновники,озабочены личным обогащением и им плевать на тот беспредел ,который творится в России.
Ответить
3 час.
Пожалуйста зарегистрируйся donchenko
Очень похоже на Фейк.  И этот фейк, как &quot;ответка&quot; укросми на видеоролики в ЮТЮБе по &quot;бусификации  добровольцев&quot; на Украине, на массовую сдачу в плен солдат ВСУ, на взятки в военкоматах, ТЦК и в пограничных зонах Украины. Хотя вполне можно допустить, что случаи, подобные  описанным в данном &quot;материале&quot; имели или имеют место и в ВС РФ, может не повсеместно и не поголовно.
Ответить
3 час.
наверх