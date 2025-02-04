"На фронте появилась ОПГ, раненые собирают командиру на новый джип": Соратник Евкурова не сдержался

Вопрос высшей меры наказания не так уж прост… Это же сколько енералов надо пострелять (или повесить), патронов может нехватить.

Рыба гниет с головы...а головы давно нет,она сгнила,Такой бардак в армии порождение полного отсутствия власти в стране.Дума,чиновники,озабочены личным обогащением и им плевать на тот беспредел ,который творится в России.

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Очень похоже на Фейк. И этот фейк, как "ответка" укросми на видеоролики в ЮТЮБе по "бусификации добровольцев" на Украине, на массовую сдачу в плен солдат ВСУ, на взятки в военкоматах, ТЦК и в пограничных зонах Украины. Хотя вполне можно допустить, что случаи, подобные описанным в данном "материале" имели или имеют место и в ВС РФ, может не повсеместно и не поголовно.