Аргументы недели

98 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    А что у нас не доводят до абсурда? Работал в крупной компании до пенсии. Там вместо разрядов были грейды. Вместо уста...О политической вы...
  • Андрей Бедный
    Двумя словами: дерьмо на входе -> дерьмо на выходе!Полупроводниковая...
  • Георгий Михалев
    Наверное решили пристрелить старика.Президент Казахст...

В Хабаровском крае при пожаре пострадал человек

В Хабаровском крае при пожаре пострадал человек

25 июля 2023 года пульт пожарной охраны получил тревожное сообщение о пожаре, который вспыхнул в деревянном гараже, расположенном на территории частного домовладения в селе Воронежское-3 Хабаровского района.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх