«Макларен» присоединится «Формуле E», купив команду «Мерседес»

«Макларен» объявил об участии в «Формуле E» с сезона-2022/2023. «Макларен» купит команду «Мерседес» и сохранит в качестве руководителя Иэна Джеймса.

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