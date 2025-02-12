Расчёт РСЗО «Град» поразил сосредоточение живой силы, техники и пунктов управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчёт РСЗО «Град» поразил сосредоточение живой силы, техники и пунктов управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской областиПолучив данные о местонахождении целей, расчёт оперативно прибыл в район боевого применения.
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