Омск прощается с девяностыми, метро и Пушкиным. В городе выставили на продажу станцию подземки за 250 миллионов рублей

Омские власти продают «Библиотеку имени Пушкина» — в сибирском городе-миллионнике решили избавиться от инженерного корпуса метро, строительство которого считается одним из самых известных долгостроев России.
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