Памятка изменнику

Элина МорозоваПолитикаПамятка изменнику Мужики., ну Вы чего как дети, в самом деле? Да, я прекрасно понимаю, что прожить в браке без измен практически невозможно.Вернуться к статье10НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyДаже у изначально очень страстных супругов через некоторое время возникает феномен сексуального привыкания, охлаждения. В среднем страстный период супружества длится 3-4 года. В некоторых парах с уменьшением сексуального влечения постепенно охладевают и романтические отношения. В моногамных семьях у одного из супругов может появится секс на стороне (внебрачный секс), что обычно расценивается другим супругом как супружеская измена (адюльтер). Обычно измена разрушает супружеские отношения.Виктор ШиховцевНу, если у вас только животная страсть, то да, она уходит. А если есть чувства, то всё по прежнему и через 20 лет. Там уже больше возраст сказывается. Конечно, не всем так везёт, найти свою половинку, единственную и ненаглядную.NatalyУ хорошей супружеской пары есть сложившаяся стабильная физиологическая связь, физиологическое единство на нескольких уровнях. Один из таких уровней сексуальный, именно он лучше всех осознается супругами, но нужно знать, что он не единственный, хоть и очень важный. Другие уровни физиологической связи между супругами почти не осознаются, они корнями уходят в инстинкты, точнее в то, что у людей от них осталось. Устойчивая физиологическая связь возникает при регулярном физиологическом контакте между людьми, точнее между их телами в процессе соответствующих действий: объятий, поцелуев, общего питания, общего сна в одной постели, регулярного взаимно приятного сексуального слияния и любых других действий, которые предполагают взаимоообмен физиологическими жидкостями, которые содержат гормоны и (или) отчётливое восприятие ферромонов друг друга. Ферромоны – это особые вещества подобные гормонам. Они выделяются железами внешней секреции и настраивают организмы, которые находятся рядом на один лад. В благополучном супружестве через какое то время синхронизируются биологические циклы супругов: есть, спать и заниматься сексом они хотят в одно и то же время. Да они даже как бы дышат в унисон и поэтому легко чувствуют физиологические и психологические потребности друг друга. С годами такие супруги становятся и внешне, и в поведении похожими друг на друга. Наверное, именно этот феномен породил народную мудрость: "муж и жена - одна сатана", которую мы использовали в названии. В каком-то смысле хорошие муж и жена - это одно общее, совокупное биологическое тело, парный субъект. Физиологическая связь является самым надежным естественным, можно даже сказать инстинктивным фундаментом успешного супружества. Именно она создает из двух отдельных и по сути двух чужих друг другу людей новый четырехрукий, четырёхногий двухголовый естественный коллективный «субъект». Кстати, подобные представления уже тысячи лет существуют в разных религиях и философских учениях.Физиологическое слияние супружеской пары в сексе создает мощную сонастройку двух организмов, которая, как состояние, сохраняется определенное время после сексуальной близости. Именно эта сонастройка является естественной причиной сексуальной верности. Сонастроенное тело стремится повторить слияние с тем, кто к этому состоянию причастен, кто был «половинкой» этого процесса, кто также сонастроен на повторный контакт. Для сонастройки с другим человеком нужно физиологически как бы «обнулиться», т.е. буквально разорвать физиологическую связь с любимым человеком, а потом создать новую связь и войти в новую сексуальную сонастройку, что для многих людей физически неприятно. Но, кстати, «сбой» может произойти, если между людьми уже существует спонтанная не сексуальная физиологическая связь. Она, как бы способствует более легкому переключению на другого, который, кстати, всегда будет чем-то похож на супруга (гу), естественно в интимно-физиологическом смысле: те же запахи, тот же ритм дыхания и т.п. Отдельно отмечу, что запахи, как мощные медиаторы, вообще очень коварны. Кто знает, сколько сексуальных супружеских измен произошло только потому, что у любовника (любовницы) тот же парфюм, что и у мужа (жены)! физиологическая связь разрушается при появлении у одного из супругов нового сексуального партнёра (любовника, любовницы). Новые сексуальные партнёры у супругов - это всегда удар по физиологическому единству супружеской пары. Новый партнёр - это потенциально новая и часто альтернативная физиологическая связь. Одна из них может ослаблять или даже исключать другую. Справедливости ради следует отметить, что у некоторых пар физиологическая связь может быть удивительно прочной и сохраняться, не смотря ни на что. Её не способны разрушить даже множественные измены каждого из супругов. Но такие пары встречаются достаточно редко.Виктор ШиховцевДа мне зачем все эти научные выкладки? Мы с женой уже 27 лет душа в душу. И даже в постели всё, как в в самом начале. Всё потому, что есть любовь. А не какие-то феромоны и прочие научные эпитеты и определения. И ни я, ни она никогда на сторону не смотрели, потому как даже представить себе измену любимому человеку невозможно. Да и желания не возникает.СергейКто не любил, тот не поймет.Виктор ШиховцевЭто называется проще. Слабость на передок. Всё остальное - самооправдание.Natalyвот сколько не наблюдала повторных браков или Адюльтеров , то всегда сначала рушится эмоциональная связь пары, отношения заходят в дичайший конфликт войну и приводят к разрыву прежних отношений между давумя и только потом на фоне разрыва и отторжения в эту семейную пару проникает кто то третий то есть люди уже как бы расстались разошлись как в море корабли даже если формально они ещё при штампах в паспорте трещина между ними глубока и больше похожа на пропасть. вот тут то и появляется возможность для чего то уже принципиально нового, как то любовник или любовница.NatalyЛегенды рождаются не случайно. мне очень нравится эта....древнегреческий философ Платон.автор Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой. Все люди соединяли в себе признаки обоих полов – мужского и женского, были андрогинны. Кроме того, тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук и ног было четыре, и у каждого на круглой шее имелось два совершенно одинаковых лица, глядевших в противоположные стороны. Передвигался такой человек либо прямо, во весь рост, – как мы теперь, но любой из двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях, что позволяло ему быстро бежать вперед. Греческие ревнивые боги заметили, что благодаря четырем рукам это существо работает больше, а на четырех ногах можно долго стоять и далеко идти. Но самое главное – будучи двуполым, оно ни в ком не нуждалось, чтобы производить себе подобных. Было самодостаточным. Зевс решил уменьшить их силу и одним ударом молнии рассек существо надвое. Аполлон, по приказу Зевса, должен был повернуть в сторону разреза лицо, чтобы, глядя на свое увечье, человек становился скромнее; все остальное велено было залечить. Когда тела были таким образом рассечены, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь. И если одна половина умирала, оставшаяся в живых выискивала себе любую другую половину и сплеталась с ней, независимо от того, попадалась ли ей половина прежней женщины или прежнего мужчины. Так они и погибали. Пожалев существ, Зевс переставил вперед срамные части тела, установив тем самым оплодотворение женщин мужчинами, чтобы при их совокуплении рождались дети и продолжался род. Вот с каких давних пор людям свойственно любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу. Когда человеку случается встретить свою половину, обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности, близости и любви, что они не хотят разлучаться.Виктор ШиховцевОни не НЕ ХОТЯТ, они НЕ МОГУТ разлучаться. Это на грани переносимости и живёшь только надеждой скорой встречи.Natalyпишу только для женщин****бабник - это ни на что не годный мужчина, а с ним лучше не связываться. Но важно знать, что бабники бывают разных типов. И каждого нужно знать в лицо. бабников распознать и обезвредить! Пикапер - самый жалкий вид бабника, потому что он не настоящий, поддельный: сам по себе он не обладает ни одним из качеств настоящего бабника, но очень хочет им быть. Именно поэтому он заучивает пикаперские мануалы по соблазнению и пытается исполнять их в твоем присутствии. Чаще всего это выходит у него совершенно бездарно. "Жалкое, душераздирающее зрелище. Кошмар!"(с) Распознать такого пикапера довольно просто, поскольку действует он по одной из трех примитивных схем. Первая называется "Паутинка": несчастный псевдобабник вьется вокруг тебя и опутывает прикосновениями, как паутиной. Вторая техника - "Раскрывание": пикапер живо интересуется тобой, но ничего не говорит о себе и уворачивается от наводящих вопросов. Третья техника - "Разорви шаблон": ну вот представь себе, что в бассейне к тебе подплывает юноша и внушительно басит "Дамочка, закурить не найдется?" Это - три кита пикаперской техники, и раскусить их ты сможешь запросто. И отправить этого недобабника по какому-нибудь далекому адресу.Вечная молодость Этот реликтовый персонаж давно вышел на пенсию, но все еще воображает себя последним романтиком и надеется, что ты подаришь ему свое бесценное внимание в обмен на чахлую розу в целлофане, бутылку портвейна и рассказы о его бурной юности под тихое блеянье Гребенщикова. Причем подаришь на одну ночь, потому что он понятия не имеет, что нужно делать дальше: ментально ему вечно 16 лет, и на отношения он в принципе не способен. В общем, дедуля совершенно безопасен, как секс в костюме химзащиты. И так же интересен. Спасаться от него незачем, но вот обходить по широкой дуге желательно: дедуля навязчив и прямых отказов не понимает. Мачо ПМачо постоянно меняет женщин, потому что вечно ищет идеальную. При этом сам он вполне соответствует представлениям некоторых девушек об идеальном мужчине: он, вроде бы, тот самый "сильный мужчина", которого многие ищут. На самом деле он сексист и шовинист: он расстается с женщиной в тот самый момент, когда она, по его мнению, делает что-то не то. Но проблема в том, что любая женщина обязательно сделает что-то "не то" просто потому, что женщин мачо презирает и, по большому счету, не считает за людей. Это самый отвратительный тип бабника, постарайся отстреливать подобных на дальних рубежах. Казанова Истинный Казанова - это эталон бабника. У него все по-настоящему, тем он и опасен. То есть если Казанова скажет тебе, что он тебя любит (а он скажет) - можешь быть уверена: это правда. Казанова - идеальный мужчина. Он тот, кто тебе нужен, и ты поймешь это сразу. Потом, конечно, станет ясно: дело не в том, что он так тебе подходит, а в том, что до тебя он встречался с сотней женщин и ему не составляет никакого труда изобразить идеального "прекрасного принца", который нужен именно тебе. При этом он будет совершенно искренен: именно сейчас он намерен сделать тебя абсолютно счастливой, потому что он искренне тебя любит и будет любить вечно. В его системе координат - месяца три. В лучшем случае.Поручик Ржевский Если уж связываться с бабником - то только с бравым поручиком! Этот тип любит жизнь во всех ее проявлениях, и только поэтому у него так много женщин. А еще у него великолепное чувство юмора, он легок на подъем, вокруг него всегда собираются интересные люди, и время, проведенное с ним, можно смело умножать: за неделю, проведенную с этим мужчиной, ты получишь столько новых впечатлений, ярких эмоций и приключений, сколько не получила бы с другим и за год. И, наконец, самая приятная новость: расставаться с ним легко, потому что он с самого начала дает понять, что эта история ненадолго. Ну если, конечно, ты готова расстаться. В этом случае поручик с удовольствием будет с тобой приятельствовать. А если не готова - то увы: если попытаться нацепить на поручика цепи, он превращается в чудовище. В чудовище пострашнее, чем поручик из анекдотов.Комментировать
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