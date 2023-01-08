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На Берлин надавили, вынуждая его поставить на Украину танки Leopard

На Берлин надавили, вынуждая его поставить на Украину танки Leopard

На правительство Германии оказывается все большее давление с целью заставить его поставить Украине основные боевые танки Leopard 2 и согласиться на поставку этих танков другими государствами западных альянсов, 7 января передает телеканал RT.

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