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Военное обозрение

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Минобороны РФ: ВС России атаковали аэродромную инфраструктуру ВСУ, применив ракету «Кинжал»

Минобороны РФ: ВС России атаковали аэродромную инфраструктуру ВСУ, применив ракету «Кинжал»

Российские военные наносили также удары дронами-камикадзе.

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