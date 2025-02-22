На Книжном маяке Петербурга представили книгу «Призрак звезды Полынь»

Она стала четвертой в цикле «Ветра радости», рассказывающем о Тихоокеанском флоте На Книжном маяке Петербурга представили «Призрак звезды Полынь» – это четвёртая книга литературно-художественного цикла «Ветер радости» о Тихоокеанском Флоте, рассказы юного военврача дизельной субмарины, на таких ходили во времена «холодной войны».