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Петербургский дневник

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На Книжном маяке Петербурга представили книгу «Призрак звезды Полынь»

На Книжном маяке Петербурга представили книгу «Призрак звезды Полынь»

Она стала четвертой в цикле «Ветра радости», рассказывающем о Тихоокеанском флоте На Книжном маяке Петербурга представили «Призрак звезды Полынь» – это четвёртая книга литературно-художественного цикла «Ветер радости» о Тихоокеанском Флоте, рассказы юного военврача дизельной субмарины, на таких ходили во времена «холодной войны».

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