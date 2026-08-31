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Регионы России

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Польские спортсмены под угрозой недопуска к Олимпиаде из-за ареста главы ОКП Песевича

Польские спортсмены под угрозой недопуска к Олимпиаде из-за ареста главы ОКП Песевича

Польские спортсмены рискуют быть лишены права участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе из-за ареста главы Олимпийского комитета Польши (ОКП) Радослава Песевича.

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