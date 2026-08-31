Польские спортсмены под угрозой недопуска к Олимпиаде из-за ареста главы ОКП Песевича

Польские спортсмены рискуют быть лишены права участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе из-за ареста главы Олимпийского комитета Польши (ОКП) Радослава Песевича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин заявил, что...
- Путин: Меркель на...
- ЛС Путин: Меркель на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым