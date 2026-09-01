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Татар-информ

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Андрей Кондратьев пригласил студентов Татарстана на выборы депутатов Госдумы РФ

Андрей Кондратьев пригласил студентов Татарстана на выборы депутатов Госдумы РФ

Фото предоставила пресс-служба ЦИК РТ Сегодня Председатель Центризбиркома Татарстана принял участие в праздничном мероприятии, посвященном началу нового учебного года.

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