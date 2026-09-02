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Царьград

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Служба маршалов США арестовала свыше 17 тысяч человек в Вашингтоне

Служба маршалов США арестовала свыше 17 тысяч человек в Вашингтоне

В Вашингтоне в ходе операции правоохранительных органов, начавшейся в августе, арестованы более 17 тысяч человек, включая почти 700 несовершеннолетних.

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