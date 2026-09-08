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Ущерб по делу экс-замглавы подмосковного главка МВД Малькова составил 500 млн рублей

Ущерб по делу экс-замглавы подмосковного главка МВД Малькова составил 500 млн рублей

Ущерб по уголовному делу бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Московской области Сергея Малькова оценивается в 500 миллионов рублей.

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