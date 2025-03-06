Сложная, тонкая, неповторимая: врачи объяснили, как диагностируют и лечат заболевания сетчатки

Самые распространенные заболевания — это возрастная макулодистрофия и диабетическая ретинопатия. Их особенно важно диагностировать как можно раньше, так как на начальных стадиях они себя никак не проявляют.
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