Telegram обновился. Теперь в нем полноценный встроенный браузер

Telegram выпустил обновление, которое включает в себя полноценный встроенный браузерTelegram выпустил новую версию своего мессенджера, добавив ряд новых функций — включая полноценный встроенный браузер, мини-магазин приложений и расширенные возможности для «Историй».
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