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Road to 2027 Kentucky Derby starts Saturday at Churchill Downs

The official "Road to the Kentucky Derby" series starts Saturday for the May event with the $300,000 Grade III Iroquois Stakes at Churchill Downs.

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