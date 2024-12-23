Игрок "Динамо" Михеев заявил, что хотел бы сыграть против "Тампы-Бэй"

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Москва) Артем Михеев в интервью Legalbet заявил, что если бы была возможность, то хотел бы пригласить из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампу-Бэй Лайтнинг".