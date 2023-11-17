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Кардиологи установили суточную дозу соли для снижения артериального давления на 7 мм рт ст за неделю

Кардиологи установили суточную дозу соли для снижения артериального давления на 7 мм рт ст за неделю

В исследовании приняли участие 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет с гипертонией или без.Кардиологи медицинского центра Университета Вандербильта в США установили суточную дозу соли для снижения артериального давления на 7 мм рт ст за неделю, для чего провели эксперимент с участием 213 человек, сообщает портал JAMA.

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