Захарова заявила о муках недругов России после освобождения Авдеевки

Муки начались в недружественных России странах после новостей о полном освобождении Авдеевки. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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