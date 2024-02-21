В России разработан биопрепарат, разлагающий отходы пальмового производства

Отстойник отходов производства пальмового масла Специалисты Томского госуниверситета объявили о создании перспективного биопрепарата, который способен активно разлагать в водоемах отходы, получаемые при производстве пальмового масла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии