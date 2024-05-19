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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер о фоле на Пи Джее Вашингтоне: «Не хочу смотреть этот эпизод»

«Не нужно было фолить на нем. Мы говорили об этом весь год. Незначительные детали, которые влияют на победы в матчах.

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