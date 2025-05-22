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Алаудинов: Российские силы уничтожили большинство иностранных наёмников, пытавшихся проникнуть в Курскую область

<p style="text-align:justify">Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов в интервью РИА Новости сообщил, что большая часть иностранных наёмников, участвовавших в составе ВСУ в попытках прорыва на территорию Курской области, была уничтожена российскими подразделениями.

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