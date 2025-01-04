Минобороны РФ: восемь ракет ATACMS сбиты комплексами ПВО С-400 и Панцирь-СМ

Минобороны России сообщило, что все восемь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства США, задействованные украинскими нацистами с территории Украины третьего января для ударов по России, были сбиты российскими комплексами противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-СМ".