Минобороны России сообщило, что все восемь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства США, задействованные украинскими нацистами с территории Украины третьего января для ударов по России, были сбиты российскими комплексами противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-СМ".
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