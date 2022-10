«Я больше не могла оставаться в этом браке»: экс-жена Билла Гейтса раскрыла подробности самого дорогого развода

«Я больше не могла оставаться в этом браке»: экс-жена Билла Гейтса раскрыла подробности самого дорогого разводаSlide image for gallery: 7280 | Билл и Мелинда ГейтсSlide image for gallery: 7280 | Мелинда ГейтсSlide image for gallery: 7280 | Мелинда ГейтсSlide image for gallery: 7280 | Билл и Мелинда ГейтсSlide image for gallery: 7280 | Мелинда ГейтсSlide image for gallery: 7280 | Мелинда ГейтсSlide image for gallery: 7280 | Билл и Мелинда ГейтсВ мае 2021 года один из самых богатых людей мира — Билл Гейтс — сделал сенсационное заявление: он и его жена Мелинда приняли решение развестись после почти тридцати лет брака.