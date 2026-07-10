В Майкопском районе вручили паспорта активистам «Движения Первых»

В Майкопском районе состоялось вручение паспортов РФ активистам «Движения Первых» Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отмечает, что Движение Первых в Адыгее прочно вошло в молодежную политику региона и считается одним из лучших по России.
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