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В Майкопском районе вручили паспорта активистам «Движения Первых»

В Майкопском районе вручили паспорта активистам «Движения Первых»

В Майкопском районе состоялось вручение паспортов РФ активистам «Движения Первых» Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отмечает, что Движение Первых в Адыгее прочно вошло в молодежную политику региона и считается одним из лучших по России.

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