РИА «Новости»: ЯНАО возглавил российский рейтинг благосостояния семей

Ямал сохранил за собой место лидера в ежегодном рейтинге благосостояния семей. В семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных трат у ямальцев остается 125 тысяч рублей, у среднероссийской семьи — 37,7 тысяч, говорят данные рейтинга РИА «Новости».