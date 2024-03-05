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Павел Воля и Ляйсан Утяшева привели дочку на телевидение и впервые показали ее лицо крупным планом

Павел Воля и Ляйсан Утяшева привели дочку на телевидение и впервые показали ее лицо крупным планом

Ляйсан Утяшева и Павел Воля долгое время скрывали от публики лица своих детей. А недавно дочка звездной пары засветилась в эфире телеканала ТНТ.

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