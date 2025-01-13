13 января — Маланья и Васильев вечер: обычаи и приметы, что не стоит делать

В этот день православные христиане вспоминают преподобную Меланию Римлянку, жившую в IV—V столетиях. По народному календарю — Маланья, а вечером 13 января наступает Васильев вечер, канун нового года по юлианскому календарю.
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