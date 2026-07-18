EUobserver: Европа встревожена будущим украинских программ военных закупок

В последние дни пребывания на посту Федоров подписал соглашения, открывающие украинским компаниям доступ к финансированию и совместному производству с предприятиями Германии, Франции, Польши, Финляндии, Латвии и Эстонии.
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