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Русское оружие

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📹❗️Анализ маршрутов полета малозаметных стратегических КР Х-101 к военным и

📹❗️Анализ маршрутов полета малозаметных стратегических КР Х-101 к военным и энергетическим объектам в Западной Украине от аналитических изданий противника.

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