Принц Гарри и Меган Маркл попали в скандал из-за отредактированного фото

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл оказались в центре внимания из-за обвинений в лицемерии, связанных с использованием отредактированной фотографии для объявления о второй беременности герцогини Сассекской.
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