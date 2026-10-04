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Новости Липецка

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Молодой липчанин потерял 710 тыс. рублей на мошеннической криптобирже

Молодой липчанин потерял 710 тыс. рублей на мошеннической криптобирже

Липчанин потерял 710 тысяч рублей, поверив в пассивный доход на криптобирже. Деньги были переведены по реквизитам куратора, затем конвертированы в криптовалюту.

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