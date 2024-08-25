Важное сообщение для молдаван в России

Посольство Республики Молдова в Российской Федерации информирует граждан о том, что вторник, 27 августа 2024 года, в соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Республики Молдова, является нерабочим праздничным днем, сообщает Noi.
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