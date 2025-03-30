Рязанская Госавтоинспекция продолжает массовые рейды 30 марта

Во время рейдов выходного дня делают особый акцент на выявлении нетрезвых водителей. Даже небольшое количество алкоголя лишает человека привычных реакций: он может медленнее осознавать обстановку или, напротив, стать непредсказуемым и импульсивным.
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