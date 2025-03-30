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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская Госавтоинспекция продолжает массовые рейды 30 марта

Рязанская Госавтоинспекция продолжает массовые рейды 30 марта

Во время рейдов выходного дня делают особый акцент на выявлении нетрезвых водителей. Даже небольшое количество алкоголя лишает человека привычных реакций: он может медленнее осознавать обстановку или, напротив, стать непредсказуемым и импульсивным.

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