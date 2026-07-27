С 1 августа вводятся новые правила для всех, кто заказывает на Wildberries

С 1 августа Wildberries обновляет правила работы с клиентами и продавцами. Формально это изменение оферты и внутренних регламентов, но по факту привычный порядок оформления, получения и возврата заказов станет строже.
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