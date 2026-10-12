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Чиновников из Ливен суд наказал за долги перед московскими проектировщиками

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск московского ООО «Чекрум» к Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ливны.

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