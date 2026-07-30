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Живая Кубань

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Труба, угрозы и голые торсы: на юге России ищут участников ночной драки

Труба, угрозы и голые торсы: на юге России ищут участников ночной драки

Труба, угрозы и голые торсы: на юге России ищут участников ночной дракиВ самом сердце Ростова-на-Дону разгорелся скандал с элементами кулачного боя — на этот раз в центре внимания оказались не автомобилисты и не коммунальные службы, а группа разгоряченных мужчин, устроивших показательное выяснение отношений прямо на проезжей части.

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