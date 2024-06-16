15 ДТП с участием крупных животных произошло на дорогах Карелии с начала года

В Карелии участился выход диких животных на проезжую часть, рассказали в ГИБДД республики. С начала года произошло 15 ДТП с участием крупных животных, в одной такой аварии травмирован водитель автомобиля.
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