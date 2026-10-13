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Царьград

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Беларусь нацелилась на рекордный экспорт продовольствия в $11 млрд

Беларусь нацелилась на рекордный экспорт продовольствия в $11 млрд

К 2026 году Беларусь рассчитывает достичь рекордного объёма поставок продовольствия за рубеж, увеличив его почти на 20% за два года и выполняя поручение Президента выйти на $12 млрд к 2030 году.

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