Беларусь нацелилась на рекордный экспорт продовольствия в $11 млрд

К 2026 году Беларусь рассчитывает достичь рекордного объёма поставок продовольствия за рубеж, увеличив его почти на 20% за два года и выполняя поручение Президента выйти на $12 млрд к 2030 году.
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